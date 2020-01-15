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خبر سار.. الأموال بديلا لنقاط الخبز فى منظومة التموين الجديدة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الصوامع الجديدة التي قامت بها الدولة تخزن 3.1 مليون طن من القمح، وهذا الأمر أدى لتقليل الهدر بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ20% ، بسبب التخزين سابقًا في الصوامع الترابية.

وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc مساء الثلاثاء، أن نسبة الهدر ما بين المطاحن والصوامع تقدر بـ10%، وهذا النسبة تقدر بـ5 مليار جنيه، لافتَا إلى أن المنظومة الجديدة تقتضي دفع المطاحن ثمن القمح الذي تحصل عليه، وهذا الأمر لم يكن موجود سابقًا، معقبًا: "في المنظومة الجديدة المطاحن هتحافظ على كل قمحاية" 

ولفت إلى أن المواطن لن يتأثر بهذه المنظومة الجديدة وسعر الرغيف سيكون 5 قروش كما هو، مشيرًا إلى أن المواطن في المنظومة الجديدة في حال توفيره بعض الخبز من حصته الشهرية على البطاقة التموينية، سيوفر أمولاً وليس نقاطًا في بطاقة التموين، وهذه الأموال يحق للمواطن شراء بها سلع حرة.

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نقاط الخبز منظومة التموين مصر الخبز التموين

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