الهلال ضد الأتفاق - التشكيل المتوقع لقمة كأس خادم الحرمين

يلتقي فريق الهلال السعودي أمام نظيره الأتقاق، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.





موعد مباراة الهلال ضد الأتفاق





وتقام مباراة الهلال السعودي ضد الأتفاق يوم غدا الخميس، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساءً بتوقيت الإمارات

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مشوار الفريقين قبل التأهل للدور ربع النهائي





وتأهل الهلال للدور ربع النهائى بعد مواجهة فريق الفيصلى فى دور الستة عشر، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وفاز الزعيم بضربات الترجيح.





بينما تأهل الأتفاق للدور ربع النهائي بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف.





موعد مباراة الهلال ضد الأتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين





تقام مباراة الهلال ضد الأتفاق يوم غد الخميس، في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساءً بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الأتفاق





تذاع مباراة الهلال السعودي ضد الأتفاق عبر قناة الرياضية السعودية 1.





الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال





يغيب عن الزعيم أر بعة لاعبين بداعي الإصابة، وهم حسن كادش وعمر خريبين وعبد الله عطيف وجانج هيون سوو.





ومن المتوقع أن يبدأ رازفان لوشيسكو مدرب الزعيم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كويار - سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريو.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.





الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق





تعد صفوف الاتفاق مكتملة قبل مواجهة الهلال، ولن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف.





ومن المتوقع أن يبدأ خالد العطوي المدير الفني لفريق الأتفاق بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي.

خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي - نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري.

خط الهجوم: هزاع الهزاع.



