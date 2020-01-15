"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

فوجئت الإعلامية لبنى عسل خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، بوقوع الكرسي الذي تجلس عليه، حيث كادت أن تسقط من عليه أثناء تقديمها البرنامج، مما عرضها لموقف محرج.





وعقبت "عسل"، "آسفة"، مطالبة بالخروج إلى فاصل، قائلة: "عايزة أطلع فاصل، نظبط الكرسي بدل ما يقع تاني لأني خايفة".





هذا وتقدم الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم"، من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلامي حسام حداد.



