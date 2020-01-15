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طريقتان لاستعادة رصيد "الفيزا" بعد فشل تأكيد حجز القطارات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:27 ص
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صورة من تطبيق الهاتف المحمول
صورة من تطبيق الهاتف المحمول
كرستينا عياد
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تقدم وزارة النقل لعملائها، العديد من طرق الحجز لتذاكر القطارات في شركة "سكك حديد مصر"، وهي: شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات، الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، وتطبيق الهاتف المحمول.

لأسباب فنية قد يحدث عدم تأكيد للحجز من خلال الطرق الإلكترونية: الموقع، أو تطبيق الهاتف، الأمر الذي شكا منه الكثيرون، وتقدم "الفجر" لقرائها حلول مجربة من الجمهور لإستعادة ما تم خصمه مرة أخرى.

أولًا، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "أبليكشن الموبايل"، وكل ما عليك هو تنفيذ الخطوات التالية:
- افتح تطبيق الحجز من الهاتف واختر "مقترحات".
- أرسل شكوى للهيئة ثم إخبار بوجود مشكلة في اإتمام الحجز.
- أرسل بيانات الحجز الذي قمت به سابقًا.
- تأكد من كتابة البيانات التالية: "رقم القطار - تاريخ الحجز - عدد التذاكر". 

ثانيًا، من خلال أرقام الشكاوى المخصصة للهاتف الأرضي:
- اتصل بأي من الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات، وهي: 01220008807    -     01220008806   -      01274422925    0225753555
- عندما يرد عليك أحد موظفي خدمة العملاء، عليك تقديم بيانات حسابك على الموقع أو تطبيق الهاتف المحمول "الأبلكيشن"، الذي قمت بالحجز منه.
- زوده بمعلومات عن المشكلة التي تعرضت لها أثناء قيامك بالحجز.
- سيقوم الموظف بعمل طلب استرجاع للقيمة المالية التي تم خصمها، وسيتم إضافتها بعد أيام لرصيدك مرة أخرى.
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