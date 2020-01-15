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"عقب سيجارة" سر اشتعال حريق عائمة "كورنيش الجيزة"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:02 ص
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حريق
حريق
إيمان عبد العاطي
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رجحت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أن عقب سيجارة مشتعل السبب في اندلاع النيران بعائمة "سفاري"، بشارع البحر الأعظم، بكورنيش الجيزة، وتبين أن العائمة لا تعمل منذ عام 2014.

وتوصلت التحريات إلى أن العائمة لا يتواجد عليها أفراد أمن لحراستها، ما يدفع عددًا من الشباب إلى دخولها، وشرب السجائر داخلها، وأن أحدهم ألقى عقب سيجارة مشتعل تسبب في نشوب الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وسيطر رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات السيطرة على حريق هائل شب في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.

وتلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى العائمات المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة ألسنة اللهب، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهري.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

لقوات كورنيش الجيزة عائمة كورنيش الجيزة العامة للحماية المدنية

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