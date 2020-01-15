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"كهربا" يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:02 ص
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كهربا
كهربا
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام طنطا.

ويستضيف الأهلي نظيره طنطا في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة نتائجه المميزة في المسابقة المحلية وتحقيق الانتصار الحادي عشر على التوالي ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم : مروان محسن.


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