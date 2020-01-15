النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عائمة كورنيش الجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لمعاينة حريق نشب بعائمة "سفاري"، مطلة على كورنيش النيل بشارع البحر الاعظم بالجيزة، وذلك لفحص أسباب الحريق، والوقوف على ظروف الواقعة.



كان مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى العائمات المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتمت السيطرة عليها.



ودفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.