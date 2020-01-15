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خبير عسكري يكشف السبب وراء مناورة قادر 2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القوات المسلحة تنفذ مناورة قادر 2020 كأنها في حرب حقيقية، لافتًا إلى أن أحد مبادئ التدريب هو التدريب على كل ما هو ضروري للحرب، معلًقا: "هما دول أبناء مصر".

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء أن المناورة تتم بكل أفرع القوات المسلحة، وتعمل في جميع الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، مشيرًا إلى أن المناورة تدل على مدى جاهزية القوات المسلحة والمرونة لتلبية العمليات القتالية في كل الاتجاهات.

وأوضح أن مناورة قادر 2020 تؤكد مدى جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ المهام في أي وقت، متابعا: " القوات المسلحة ترسل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه تهديد ذرة من تراب مصر أو تهديد مصالح مصر الاستراتيجية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "الرسالة الثانية إلى الشعب المصري الذي بنى الجيش وتؤكد أن القوات المسلحة درع وسيف لنا ورسالة طمأنة للشعب المصري بقوة".

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مناورة قادر مصر قادر 2020 القوات المسلحة الجيش المصري

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