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نادي حرس الحدود يكرم الحاصلة على الذهبية في الكاراتية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:04 ص
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تكريم اللاعبة
تكريم اللاعبة
كريم وزيري
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قام اللواء أركان حرب، باسم رياض هلال رئيس مجلس إدارة نادي حرس الحدود، بتكريم لاعبة النادي، دنيا يسري الحاصلة علي الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة بتونس، وذلك في حفل بنادي حرس الحدود بالمكس بالإسكندرية في حضور أسرة النادي وأسرة لعبة الكاراتية.

وأشادت أسرة لعبة الكاراتية بحرس الحدود بالدعم الذي يقدمة مجلس الإدارة للعبة التي أصبحت تتصدر منطقة الإسكندرية للموسم الخامس على التوالي.

وقامت أسرة لعبة الكاراتية بمنح اللواء أركان حرب باسم رياض درع خاص تقديرا له ولجهوده ودعمه القوي لألعاب النادي وعلى رأسها الكاراتية.

كانت دنيا يسري لاعبة نادي حرس الحدود ومنتخب مصر شابات 18سنة في الكاراتية، حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للكبار والشباب رجال وسيدات، التي استضافتها تونس مؤخرًا.

وتحمل دنيا يسري الحزام الأسود (1دان) وتلعب لنادي حرس الحدود تحت إشراف المدير الفني الخبير الكابتن مجدي علي عبدالحميد والجهاز الفني للعبة.
نادي حرس الحدود يكرم الحاصلة على الذهبية في الكاراتية
نادي حرس الحدود يكرم الحاصلة على الذهبية في الكاراتية
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