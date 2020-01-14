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البورصة الأمريكية تغلق على تباين في المؤشرات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:20 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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تباين أداء مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع  مؤشر "داو جونز" وحيداً بدعم من تحقيق بنك "جي.بي.مورجان"  أرباح سنوية قياسية في العام الماضي ليرتفع السهم بأكثر من 1 بالمائة.

وارتفعت أرباح وإيرادات "سيتي جروب" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من عام 2019.

وتشير التوقعات إلي تراجع أرباح شركات "ستاندرد آند بورز" بنحو 2 بالمائة على أساس سنوي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 28939.6 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 3282.9 نقطة.

وخسر مؤشر "ناسداك" نحو 0.2 بالمائة ليسجل 9251.3 نقطة.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوى 97.38.
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الكلمات المفتاحية

ستاندر اند بورز جى بى مورجان البورصة الأمريكية

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