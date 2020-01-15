Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التعليم" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:" لن يضيع حق أحد"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:33 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
ريم محمود
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام هي "سنوات نقل عادية جدًا" بلا تنافسية أو تاثير على المجموع المؤثر في الالتحاق بالجامعات.

ولفت "شوقي"، إلى أن الصف الأول الثانوي سوف يؤدي الامتحان ورقيا على مستوى الإدارة، ما يعني وجود ٢٧٠ امتحان مختلف (مثل كل عام)، أما الصف الثاني الثانوي سوف يؤدي الامتحان إلكترونيا بعدد أقل من "النماذج المختلفة المتساوية الصعوبة".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "يجب استغلال هذه الامتحانات للتعود علي نوعية الأسئلة الجديدة واستنتاج طرق التحضير المناسبة في المستقبل وإدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية لهذا النوع من التقييم.. لا وجود لفكرة عدم تكافؤ الفرص في هذا المقام ولا يضيع حق أحد لأنها سنة نقل ولأن الهدف هو الإنتقال للسنة الأعلى فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير طارق شوقي التربية والتعليم أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعتمد على التابلت.. كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية التراكمية

"التعليم": الثاني الثانوي "سنة نقل" بمواصفات جديدة (صور)

وزير التعليم لـ"الفجر": "أي كلام عن تأجيل الدراسة غير حقيقي"

تعرف على الموعد النهائي لبدء الدراسة لصفوف "رياض الأطفال"

وزير التربية والتعليم: امتحانات الصف الأول الثانوي "ورقية" في يناير

وزير التعليم يوضح سبب عدم تطبيق امتحان أولى ثانوى على التابلت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

05:40 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status