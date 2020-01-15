"التعليم" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:" لن يضيع حق أحد"





ولفت "شوقي"، إلى أن الصف الأول الثانوي سوف يؤدي الامتحان ورقيا على مستوى الإدارة، ما يعني وجود ٢٧٠ امتحان مختلف (مثل كل عام)، أما الصف الثاني الثانوي سوف يؤدي الامتحان إلكترونيا بعدد أقل من "النماذج المختلفة المتساوية الصعوبة".



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "يجب استغلال هذه الامتحانات للتعود علي نوعية الأسئلة الجديدة واستنتاج طرق التحضير المناسبة في المستقبل وإدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية لهذا النوع من التقييم.. لا وجود لفكرة عدم تكافؤ الفرص في هذا المقام ولا يضيع حق أحد لأنها سنة نقل ولأن الهدف هو الإنتقال للسنة الأعلى فقط".

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام هي "سنوات نقل عادية جدًا" بلا تنافسية أو تاثير على المجموع المؤثر في الالتحاق بالجامعات.