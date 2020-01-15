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الحماية المدنية: عائمة "كورنيش الجيزة" لا تعمل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:18 ص
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لقطة من الحريق
لقطة من الحريق
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أن العائمة التي اندلعت بها النيران بشارع البحر الأعظم والمسماه بـ"سفاري"، لا تعمل، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وسيطر رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق هائل شب في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.

وتلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى العائمات المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة ألسنة اللهب، كما تمكنت من السيطرة على الحريق بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهري.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

لقوات كورنيش الجيزة العامة للحماية المدنية الجيزة البحر الأعظم

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