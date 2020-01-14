بسبب الأمطار.. أهالي "بلطيم" يستخدمون قوارب الصيد للتنقل (صور)

استعان أهالي قرية "العنابرة" التابعة لمركز بلطيم بكفر الشيخ، قوارب الصيد "الفلوكات" للتنقل بين شوارع القرية بعد أن أغرقتها مياه الأمطار المخلوطة بالصرف الصحي، بعد أن تجاهل المسئولين حل المشكلة وكسح مياه الأمطار.



وتشهد بلطيم حالة من الغضب العارم نتيجة إغراق الشوارع بمياه الأمطار وتقاعس مجلس المدينة في كسحها، مما أدي إلي دخول المياه لعدد من المنازل وإتلافها بعض الأجهزة الكهربائية، وبرر رئيس المدينة ماحدث أنه لا يوجد منظومة صرف صحي ولا وسيلة فعالة لتصريف الأمطار واالجوء للكسح التقليدي وهو ما يأخذ وقت علي الرغم من عمل مجلس المدينة بكامل طاقته في هذا الشأن.



من جانبه فقد رفع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ القصوي بالمحافظة للإستعداد لموجة الطقس السيئ التي تجتاح المحافظة، موجها جميع رؤساء المدن إلي ضرورة كسح مياه الأمطار وتنظيف الشوارع خاصة في محيط المدارس أولا بأول.