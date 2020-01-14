السيطرة على حريق عائمة بكورنيش الجيزة

سيطر رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق هائل شب في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.



كان مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى العائمات المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.



ودفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة ألسنة اللهب وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهري وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

