Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش السوداني يدخل دبابات ومدرعات بعدة مناطق بالخرطوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يوجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم، لوسائل إعلام محلية، بسماعهم دوي إطلاق نار وقذائف شمال المدينة، حيث تتحصن مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات. 

وفرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقا أمنيا حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز المخابرات تحصنت في المبنى.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مناطق مدرعات لقوات الخرطوم الجيش السوداني آفا

أخبار تهمك

خالد أبو بكر يكشف سبب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

منذ 36 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ ساعتين

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: شرط بوطيب للرحيل.. التفاوض مع حسام حسن.. مفاجأة في قائمة مباراة الجونة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

السودان.. إزالة المتاريس تستنفر معتصمي القيادة العامة

سماع دوي إطلاق نار قرب مقر المخابرات في السودان

إغلاق مطار الخرطوم إثر اطلاق النار بالقرب منه

إغلاق المجال الجوي لمطار الخرطوم بالسودان مدة 5 ساعات

وزير الإعلام السوداني: ماحدث حركة تمرد محدودة على المرتبات

عاجل.. سماع إطلاق نار في منطقة الخرطوم بحري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
10:16 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

10:15 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

09:35 م

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status