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خالد أبو بكر: لا يوجد محاكمات استثنائية في مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:14 م
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الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كساب أحمد
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن المدعو مصطفى قاسم مسجونًا مصريًا يحمل الجنسية الأمريكية، واجراءات محاكمته كانت طبيعية، وقبل تنفيذه عقوبته السجن، تم اجراء كشف طبي له، وتبين أنه مصاب بالسكر، وأثناء سجنه قرر الإمتناع عن الطعام، وهذا الأمر يحدث في فرنسا وأمريكا.

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه بسبب امتناع هذا المسجون عن الطعام حدثت له مضاعفات صحية، ونقل إلى المستشفى وتوفى، معقبًا: "أنا ماليش دعوة بالبيت الأحمر أو البيت الأبيض، انا ماليش دعوة إلا بالنيابة العامة المصرية".

ولفت إلى أن مصر منذ 2011 إلى الآن لم يحدث بها إلا محاكمات طبيعية، مشيرًا إلى أن المحاكمات في فرنسا كانت ثورية بعد الثورة، وإعدم على إثرها الكثير من الأشخاص، معقبًا: "لم يحاكم مصريًا واحدًا بأي إجراء استثنائي".

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الكلمات المفتاحية

مصطفى قاسم السجن البيت الأبيض الإعلامي خالد أبو بكر

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