أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد 6 جلسات من التراجع مع ترقب توقيع الإتفاق التجاري بين واشنطن وبكين غدًا الأربعاء.





ونمت واردات الصين من النفط الخام في عام 2019 بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، بسبب نمو الطلب من المصافي الجديدة.









وصعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 58.23 دولار للبرميل.





وزاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم مارس بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 64.60 دولار للبرميل.







