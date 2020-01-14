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خالد أبو بكر يكشف سبب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:40 م
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الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كساب أحمد
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر رفض التوقيع على إتفاق موسكو لوقف إطلاق النار، خاصة أن الإتفاق لم يحدد وقت معين لفك المليشيات الإرهابية في طرابلس، خلاف أنه نص على أن أنقرة وموسكو، ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار ولذلك غادر "حفتر" موسكو، دون أن يوقع على هذا الإتفاق.

وتابع "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الجميع ينتظر مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، وهذا المؤتمر يعد الفرصة الأخيرة لحل الأزمة الليبية.

وأضاف أن حديث الرئيس التركي بأن ليبيا كانت جزءًا مهما من الدولة العثمانية، دليل على أن أنقرة إذا دخلت ليبيا لن تخرج منها مرة أخرى.
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المشير خليفه حفتر الإعلامي خالد أبو بكر اتفاق لوقف النار أنقرة

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