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"الأعلى للإعلام": فتحنا قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور وحققنا في كل الشكاوى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:12 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه فتح قنوات للاتصال مع الجمهور بشكل مباشر، منذ تأسيسه في 2017؛ لمعرفة رأي المشاهدين والقراء فيما يتم بثه ونشره من محتوى إعلامي، حيث خصص المجلس رقم "واتسآب" وأعلنه للجمهور، وتم تشكيل فريق مسؤول عن هذه الوسيلة المهمة.


وأضاف المجلس في تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، أنه يتلقى الرسائل، وتقوم اللجنة بفحصها، والتحقيق فيما يُتعبر شكوى منها، أو مناقشة الآراء والمقترحات التي تحتويها، ويقوم فريق العمل بعمل تحليل مضمون اتجاهات آراء الجمهوري، والاستفادة بها في تقييم العمل الإعلامي، وفي إعداد التقارير الصادرة من المجلس.


وأكد المجلس أن تقرير شكاوى الجمهور عن عام 2018، تضمن تحليلًا لمضمون أهم ما تناولته رسائل الجمهور، وفي 2019 تلقى المجلس 92 رسالة احتوت على آراء الجمهور، وتم اتخاذ إجراءات ضد عدد من الرسائل التي اشتملت على شكاوى، كما تم مناقشة باقي الرسائل التي تحتوي على آراء فيما يتم بثه ونشره، بالإضافة إلى تفاعل المجلس مع رسائل الجمهور التي يتم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للحكومة، والتي بلغت 133 رسالة، احتوت على شكاوى تم التحقيق فيها، واتخاذ إجراءات حيالها، وتمت مناقشة ما احتوته باقي الرسائل من آراء، تُعبر في مجملها عن رؤية المشاهدين والقراء للمحتوى الإعلامي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، والذي يشمل دراسة عن حرية الرأي والتعبير، ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصري بالحرية والاستقلالية، وفق معايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير.

ويناقش التقرير حالة الإعلام في مصر، ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية والتنوع، وفصلًا يحوى الدراسات أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية، وفصل آخر عن نشاط المجلس في 2019، و3 فصول أخرى عن الشكاوى والتدريب، وتقرير الأمين العام.

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