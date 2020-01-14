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مديرتي الأمن والتضامن تنظمان احتفالية لذوي الهمم بدمياط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:09 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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نظمت مديرية أمن دمياط، بقيادة اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، احتفالية خاصة بالأطفال من ذوي الهمم ودور الرعاية وذلك بشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، حيث تم تنظيم الاحتفالية في نادي الشرطة بمدينة دمياط.

حضر الاحتفالية عددًا من القيادات الأمنية، وحسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وقيادات التأهيل الاجتماعي بالمديرية والأسرة والطفولة.

وقد شهد الحفل فقرات فنية وترفيهية وأنشطة للأبناء، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

كما القى قيادات مديرية الأمن ومديرية التضامن الإجتماعي كلمات عن دور الأطفال وتحدي الإعاقات وتحقيق مراكز رياضية وفنية متقدمة على مستوى المحافظة.
مديرتي الأمن والتضامن تنظمان احتفالية لذوي الهمم بدمياط
مديرتي الأمن والتضامن تنظمان احتفالية لذوي الهمم بدمياط
مديرتي الأمن والتضامن تنظمان احتفالية لذوي الهمم بدمياط
مديرتي الأمن والتضامن تنظمان احتفالية لذوي الهمم بدمياط
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