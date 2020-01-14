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التضامن تطلق برنامج "وعي" للاستثمار في البشر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:04 م
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الاجتماع
الاجتماع
آيات عامر
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة تتجه خلال الفترة القادمة للإستثمار في البشر من خلال إطلاق برنامج "وعي" يقدم مجموعة من الأنشطة الداعمة للقيم الإيجابية التى نحتاج لتعميقها في المجتمع المصرى والتي تدعم فكرة القضاء علي الفقر متعدد الأبعاد ومنها قيم العمل وإحترام التنوع والحفاظ علي البيئة والكشف المبكر عن الإعاقة والإهتمام بصحة الأم والطفل ومكافحة جريمة الأتجار في البشر.

وأضافت القباج خلال حضورها اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الوزارة قررت إضافة ملف مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية تماشيا مع مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشوؤن المصريين في الخارج.
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الكلمات المفتاحية

برنامج التضامن الإجتماعى الإتجار في البشر اجتماع لجنة التضامن

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