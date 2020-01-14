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تفاصيل مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في الدقهلية
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:02 م
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محمد كشك
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شهدت عزبة أبو راشد بمست سلسيل في محافظة الدقهلية مصرع طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء قيامه بتوصيل فيشة جهاز كمبيوتر بالمنزل.
تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز مدينة ميت سلسيل يفيد بوفاة الطالب ابرهيم ابهاب عبدالرحمن السيد ١٦ سنة من عزبة راشد مركز ميت سلسيل.
وبالفحص تبين مصرع الطالب اثر صعق كهربائي أثناء توصيل فيشة جهاز كمبيوتر بالمنزل مما أدى إلى وفاته بالحال.
تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى ميت سلسيل العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز مدينة ميت سلسيل يفيد بوفاة الطالب ابرهيم ابهاب عبدالرحمن السيد ١٦ سنة من عزبة راشد مركز ميت سلسيل.
وبالفحص تبين مصرع الطالب اثر صعق كهربائي أثناء توصيل فيشة جهاز كمبيوتر بالمنزل مما أدى إلى وفاته بالحال.
تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى ميت سلسيل العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
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