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فتاة تجد جدها على تطبيق "خرائط جوجل" بعد سنوات من وفاته

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:37 م
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هديل هاشم
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تعد خرائط جوجل أداة رائعة لاستكشاف أجزاء من العالم لا يحتمل عليك زيارتها أو القيام برحلة إليها إذا كنت تعيش في مكان بعيد عنها.

وبالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون الأمر بمثابة كبسولة زمنية، مع الحفاظ على الذاكرة أو الحياة التي غادرت منذ ذلك الحين.

ووفقًا لصحيفة "إندبنت" البريطانية، حدث أمر غريب لفتاة تدعى "ياجايرا"، عندما كانت تتصفح تطبيق "جوجل ستريت فيو" أو " مشاهدة شوارع جوجل"، عندما شاهدت جدها المتوفي منذ سنوات يجلس خارج مزرعته.

ونشرت الفتاة المقطع وهي تسير في الشوارع بالقرب من مزرعة في دورانجو بالمكسيك، حيث كانت المزرعة تنتمي إلى جدها الذي وافته المنية قبل بضع سنوات.

وأوضحت ياجيرا أنها للأسف لم يسبق لها أن تودع جدها ولكن لمفاجأتها، كان هناك جالسًا هناك خارج مزرعته على خرائط جوجل.

تمت مشاهدة الفيديو على تطبيق التدوينات القصيرة "تويتر" أكثر من 3 ملايين مرة.

ويوفر التطبيق للأشخاص الذين يريدون تذكر ذكريات مؤثرة العثور على أحبائهم المتوفين على خرائط "جوجل".
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الكلمات المفتاحية

مفاجأة خرائط جوجل تطبيق المكسيك

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