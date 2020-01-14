تعرف على موعد عرض مسلسل "رحيل زهرة"

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبى عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "رحيل زهرة"، وكشفت أيضًا عن موعد عرض المسلسل،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هاجر صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي برفقة الفنانة حنان مطاوع، وعلقت على الصورة قائلة :"سعيدة جدًا إني بكون معاكي ف أول بطولاتك المطلقه ياحنا".



وتابعت هاجر قائلة:" ماتتخيليش فرحتي لماالناس بيشبهوني بيكي وفرحتي لمابكون معاكي يا أحلى وأحسن أخت ف الدنيا".



وأضافت هاجر :"إن شاء الله تكسري الدنيا ياوحش كالعادة علي اد التعب اللي تعبتيه ف المسلسل ".



وكشفت هاجر عن موعد عرض المسلسل، حيث قالت :" إستنو 'رحيل ' حنان مطاوع، في مسلسل "بنت القبائل "، ابتداءً من السبت ١٨ يناير في عرض اول وحصري علي قناه الحياة".





واستكملت هاجر كلامها قائلة:"إسمي مش بعرف أكتبه، هتتفاجئو بيه ف المسلسل، وحدوتتنا غير لمس أكتاف خالص، تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح".





يُشار أن مسلسل "رحيل زهرة" ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل،محمود عبد المغني،محمد رياض،مدحت تيخا، منة فضالي،أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.