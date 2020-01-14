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"القومي لثقافة الطفل" يكشف مفاجأة حول قصص الإرهاب والجنس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:29 م
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الدكتور محمد عبد الحافظ
الدكتور محمد عبد الحافظ
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد الحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن المركز ليس له علاقة بقصص الأطفال الجنسية أو التي تحرض على العنف المنتشرة في السوق.

وأشار "عبد الحفاظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه القصص والكتب تنتمي لإحدى دور النشر الخاصة الموجودة في تونس، وبعض دور النشر في لبنان.

ولفت إلى أن النائبة داليا يوسف عندما تقدمت بطلب إحاطة عن إنتشار هذه القصص في مصر، تحدث بأن المركز ليس مسؤولًا عن نشر هذه القصص، لأن هذه القصص مرتبطة بدور نشر غير مصرية أخرى، وبالتالي ليس لوزارة الثقافة أو المؤسسات التابعة علاقة بهذا الأمر.
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الكلمات المفتاحية

لبنان القومي لثقافة الطفل العنف الأطفال الجنسية

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