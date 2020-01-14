خبير: سعر الدولار سيواصل التراجع في تلك الحالة

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الدولار سيستمر في الانخفاض أمام الجنيه المصري طالما هناك تعافي في مصادر النقد الأجنبي في مصر، موضحا أن هناك عدة أسباب وراء هذا التراجع منها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد.



وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن سعر الصرف أصبح محرر، وهناك وفرة من النقد الأجنبي، منوها بأن الدولار انخفض أمام الجنيه خلال عام بنحو 12%، وهو ما يعد أحد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن مصر تشهد زيادة في حجم الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، فضلا على تعافي عائد السياحة، وهو ما كان له أثر بالغ في صعود الجنيه أمام الدولار.

