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داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية فتاة ليل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:00 م
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داليا مصطفى
داليا مصطفى
أماني سلام
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كشفت الفنانة داليا مصطفى، بإنها تختار الدور التي تقدمه على أساس الورق إذا جذبها وأن يكون الدور جديد مختلف ولم تقدمه من قبل ويجذب الجمهور.




وقالت في تصريح خاص لبوابة الفجر الفني " بإنها كانت تتمنى تقديم شخصية في فترة الخمسينات وسعيدة بإنها أسطاعت أن تقدمها من خلال مسلسل" حواديت الشانزليزيه "موضحًا بإنها تبحث عن تقديم شخصيات مثيرة وتعمل ضجة ولم تكن تقدمها مثل" فتاة ليل ".


وأكدت بإنها تفضل عرض المسلسلات خارج السباق الرمضاني لإنه يكون مزدحم لافته إلى أن العمل الجيد سيلقي النجاح في رمضان اما الأيام العادية اما الأعمال الدارمية في رمضان بتكون متغطيه إعلامية افضل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل حودايت الشانزلزلية "الذي حقق نجاح كبير عقب طرحه، حيث أنها تصدرت مؤشرات البحث بجوجل وخصوصا بعد مشهد قتل إياد نصار.
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