بإطلالة كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة مي عمر، صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت مي عمر في الصورة، مرتدية بدي روز ونسقت معه بنطلون أخضر غامق، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، وأكتفت من الإكسسوارات بخاتم وحلق فضة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها وكان من أبرز التعليقات علي الصورة:"انتي عسل يا عسل"و:"القمر بزيادة" .





وفي سياق آخر، تستعد مي حاليًا لتصوير مسلسل"الفتوة"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو بطولة ياسر جلال،محمد دياب، رياض الخولي،مي عمر، تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي.





الجدير بالذكر أن مي شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، مي عمر، ريم سامي، مجدي بدر، سلوى عثمان،كريم عفيفي، صفاء الطوخي، إنجي المقدم،من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، إخراج محمد سامي.