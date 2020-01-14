هاني يونس: مصر حققت إنجازًا تاريخيًا في جميع المجالات

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت إنجازًا تاريخيًا في جميع المجالات، ونكتشف ذلك عند مقارنة الظروف بين عامي 2011 و2020، فيما يخص الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، ما يجعلنا نتفائل بالمستقبل.



وأضاف خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، أن وضع مصر في المنطقة بشكل عام، هي الدولة المستقرة، والتي لها جيش قوي، ووضع اقتصادي تُحسد عليه، مؤكدًا أن مصر لأول مرة يكون لديها فائض لم يحدث في تاريخها، بالإضافة إلى تطور وضع السياحة، والعمل المستمر على تطوير ملفي الصحة والتعليم.



وتابع: "الدول العظمى ليس لديها تأمين صحي، نحن لسنا في المدينة الفاضلة، وليس كل شئ على أكمل وجه، ولكن يُحسب لنا التطوير الكبير الذي شهدناه مؤخرًا في كافة المجالات".