"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

تعرضت الإعلامية لبنى عسل خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، لموقف محرج على الهواء، حيث كادت أن تسقط من على الكرسي أثناء تقديمها البرنامج.





وعقبت "عسل"، "آسفة"، مطالبة بالخروج إلى فاصل، قائلة: "عايزة أطلع فاصل، نظبط الكرسي بدل ما يقع تاني لأني خايفة".





هذا وتقدم الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم"، من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلامي حسام حداد.



