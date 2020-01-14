خبير يكشف سر رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو

قال خالد مصطفى، خبير في الشؤون الأوروبية، إن المشير خليفة خفتر بعثر كل أوراق رجب طيب أردوغان بنسبة 100% في مفاوضات موسكو أمس، وقضى على أحلامه.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن حفتر رفض التوقيع أمس لأن الاتفاق يعطي شرعية لفايز السراج والذي انتهت من الأساس منذ شهرين، حيث أن توقيع حفتر كان سيكون بمثابة موافقة على اتفاقية السراج وتركيا.





وأَضاف خبير في الشؤون الأوروبية، أن المجتمع الدولي أصبح لديه قناعة تامة أن الجهات الأقوى على الساحة الليبية ترفض وجود أي تدخلات، حيث أن الجيش الوطني الليبي يريد أن يحافظ على ثروات الشعب الليبي، وذلك بخلاف السراج المدعوم من رئيس تركيا.



