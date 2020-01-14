نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتدعو لهؤلاء الفنانين

تتواجد الفنانة نشوى مصطفى حاليا في الأراضي السعودية لعرض مسرحية "عطل فني" ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهي منذ 8 يناير على مسرح بكر الشدي، البوليفارد.



وحرصت "نشوى" خلال إقامتها على أداء مناسك العمرة، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، بصورة لمن دعت لهم من الفنانين الراحلين وهم فاروق الفيشاوي وسعاد حسني ومحمود الجندي وسامي العدل وفايزة كمال وممدوح عبد العليم وأحمد السيد ووالد الفنان إيهاب توفيق.



وتفاعل الجمهور مع الصورة داعين الله أن يتقبل عمرتها ويرحم الأموات ممن ذكرتهم.



"عطل فني" يشترك في بطولتها أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، والعرض من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.