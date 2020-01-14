Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - نابولي 2 × 0 بيروجيا | دور الـ 16 من كأس إيطاليا الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:02 م Advertisements Advertisements Advertisements أخبار تهمك الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة منذ يوم مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي منذ حوالي 7 ساعات تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا منذ حوالي 22 ساعة بالتفاصيل.. كواليس اللقاء الأول بين ميسي ومدرب برشلونة الجديد منذ ساعتين و 52 دقيقة عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا منذ أقل من ساعتين رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة منذ ساعتين و 20 دقيقة عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل منذ حوالي 8 ساعات تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق منذ يوم المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى منذ ساعتين و 13 دقيقة ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها منذ ساعتين و 40 دقيقة كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز منذ ساعتين و 42 دقيقة تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة منذ ساعة