ننشر أبرز استعدات "تعليم كفرالشيخ" لامتحانات الشهادة الإعدادية



كما شددت على التأكد من أسماء المشاركين في لجان الإدارات التعليمية وتوقيعهم على الموانع،مشيرة إلى أن هناك عقاب صارم اذا ثبت وجود من له أقارب تصل إلى الدرجة الرابعة، وأصدرت تعليماتها بوجود سبورات بجوار باب اللجنة يلصق عليها الجداول ودليل اللجان وعقوبات قانون الغش.



من جهة أخرى اكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم، ان شعار الامتحانات " لا للغش"مشيرة انه ليس من العدل أن يتفوق الغشاش ويرسب المجتهدون أو ينالون درجات أقل، وفي حالة ضبط حالات غش لابد من إثبات الحالة وإعداد تقارير يومية بذلك أولا بأول.



كما أصدرت تعليماتها بأنشاء مركز تجمع للمعلمين بكل إدارة يحضر فيه المعلمون كاحتياطي لسد عجز الملاحظين باللجان ويتم فيه حصر الغياب والحضور، ووجهت بتواجد عشرة معلمين احتياطي لكل لجنة امتحانيه ضمانا لحسن سير اللجنة، محذرة من مغبة التغيب عن الامتحانات بدون عذر وبدون اعتماد رسمي، وأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سيتكرم أفضل لجنة إدارة تعليمية تدير العملية الامتحانية دون اية مشاكل، محققة العدالة بين الطلاب بمراقبة من الله عز وجل.





وأكد يوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الاعدادية، أن وكيل الوزارة وجهت بتحويل المتغيب من الملاحظين أو المراقبين في امتحانات الشهادة الاعدادية إلى التحقيق وخصم أيام غيابهم من مرتباتهم،إذا ثبت غيابهم بدون إذن معتمد من الدكتورة بثينة كش وكيل وزارة التربية والتعليم، وموقع عليه من رئيس لجنة النظام والمراقبة كنترول الشهادة الإعدادية.



وأضاف المهندس يوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، أن النظام الجديد لرقم جلوس الطالب وفق توجيهات وكيل الوزارة للتواصل بين ولى الأمر والكنترول في حالة رغبة فى تقديم شكوى أو التواصل بالإضافة إلى وجود جدول للامتحان حتى لا ينسى الطالب المادة التي سيؤدى فيها الامتحان، مؤكدًا هنام تواصل بين المركز الرئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية وبين الكنترولات الفرعية بالإدارات التعليمية.



يذكر أن رقم الجلوس الجديد يشمل "اسم الطالب، اسم اللجنة، اسم المدرسة، اسم الإدارة التعليمية، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول مبين فيه " المادة والتاريخ، وارقام غرفة عمليات لجنة النظام والمراقبة للاستفسار وتلقى الشكاوى وهى "01023907048- 01008632033- 01019373770".

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بحضور الدكتور سلامة الويشي مدير عام التعليم العام ويوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الاعدادية وسامح داود، مدير إدارة شئون الطلبة، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ليؤدي 53 الف و578 طالب وطالبة الامتحانات بـ 335 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.وطالبت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، رؤساء اللجان وأعضاء الكنترول بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكده أنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للرد على أي استفسارات، وحل المشكلات، وأضافت أن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية مشددة، وأنها تتابع الكنترول الرئيسي وال10 كنترولات فرعية بالإدارات التعليمية.كما شددت وكيل الوزارة على منع دخول المحمول للجان، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة، موضحه أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير،وتوزيع الأسئلة،ولجان النظام والمراقبة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.وخلال الاجتماع أصدرت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من التعليمات الهامة من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية على رأسها المسئولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحة على الدعم الكامل من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ،واللواء محمود حسن،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم.