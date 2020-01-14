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إصابة 4 طلاب في اشتباكات بالأسلحة البيضاء في قنا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 4 طلاب، بقرية العمرة في أبوتشت، شمال قنا، اليوم الثلاثاء، إثر حدوث مشاجرة على التسابق في أولية الخروج من المدرسة، بالمدرسة الثانوية الزراعية بالعمرة في أبوتشت.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بإصابة نور الدين عبد الناصر، ١٧عامًا، مصاب بكدمات وحجات بالطرف العلوي وكدمات بالحوض، تم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي، ومصطفي محمد مصطفي، ١٦عامًا، مصاب بكدمات، "طرف أول"، عبدالرحمن السيد محمد، ١٦عاما، مصاب بجرح سطحي وكدمات، وعبد الله رضوان محمد، ١٦عامًا، مصاب بخدوش وكدمات، "طرف ثاني"، إثر حدوث مشاجرة على التسابق في اولية الخروج من المدرسة، بالمدرسة الثانوية الزراعية بالعمرة في أبوتشت.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار النيابة العامة للتحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصر الاسلحة البيضاء اشتباكات اخبار

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