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رئيس الحكومة السودانية الانتقالية: أحداث اليوم تحت السيطرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:37 م
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عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
الفجر
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قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك: "نطمئن مواطنينا أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".

 وأوضح "حمدوك"، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، أن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.

 وتابع: "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية و قدرتها على السيطرة على الموقف".

وأغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.


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