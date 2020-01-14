رئيس الحكومة السودانية الانتقالية: أحداث اليوم تحت السيطرة

قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك: "نطمئن مواطنينا أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".





وأوضح "حمدوك"، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، أن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.





وتابع: " نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية و قدرتها على السيطرة على الموقف".



