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يوفنتوس قد يضحي بجوهرته من أجل بوجبا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:36 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
عبدالقادر عرابي
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لإستغلال إبتعاد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الإنتقال لريال مدريد، والتقدم بعرض لإستعادة اللاعب مرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة السيدة العجوز ترغب بشدة في إستعادة خدمات بوجبا مرة أخرى، في ظل رغبة بوجبا لمغادرة قلعة الشياطين الحمر.

وبحسب شبكة كالتشيو ميركاتوالإيطالية، ستحاول إدارة يوفنتوس إدارج " إسم كبير" في الصفقة، لإقناع اليونايتد بالتخلي عن الدولي الفرنسي.

وأضافت التقارير، أن يوفنتوس سيعرض التخلي عن الأرجنتيني باولو ديبالا أو الفرنسي أدريان رابيو، وذلك من أجل تخفيض القيمة المالية الكبيرة لشراء بوجبا.

وإنضم رابيو صاحب الـ 24 عاماً مطلع الموسم الحالي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفشل حتى الآن في فرض اسمه في أجندة المدرب ماوريسيو ساري.

ينما يعد ديبالا صاحب الـ 26 عاماً أحد أهم ركائز الفريق هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة حتى الآن في جميع البطولات.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وسيواجه الفريق نادي أودينيزي في دور الـ 16 في بطولة كأس إيطاليا.

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يوفنتوس بوجبا

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