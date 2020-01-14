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صحفي إيطالي.. مانشستر يونايتد حسم صفقة نجم نابولي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:30 م
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نابولي
نابولي
عبدالقادر عرابي
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اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من الحصول على خدمات نجم دفاع نادي نابولي ومنتخب السنغال كاليدو كوليبالي، في الفترة القادمة

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن الصحفي الإيطالي فابيو سانتيني، أن نادي نابولي وافق بالفعل على بيع كوليبالي لمانشستر يونايتد، حيث اتفقت إدارة نابولي على المبلغ الذي ستتقاضاه نظير بيع كوليبالي.

وأدلى فابيو بتصريحات إذاعية قائلاً: " نابولي سيبيع كوليبالي لمانشستر يونايتد، ستتراوح الصفقة بين 70 إلى 75 مليون يورو، كل شئ انتهى تقريباً".

وأضاف: " ستتم عملية بيع كوليبالي في الصيف المقبل، حيث رفض نابولي التخلي عن اللاعب في يناير الجاري، نابولي لا يضمن المشاركة في دوري الإبطال الموسم المقبل، لذلك رفض النادي بيعه حالياً".

وأتم: " سيكون خبراً سعيداً لجماهير مانشستر يونايتد، لقد كان هدفاً لأندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي".

ويعد كوليبالي من أفضل مدافعي العالم في الوقت الحالي، وسيكون شراكة قوية مع هاري ماجواير في قلب دفاع مانشستر يونايتد.

ويستعد اليونايتد لمواجهة ولفرهامبون غداً الإربعاء، في مباراة الإعادة للدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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الكلمات المفتاحية

نابولي مانشستر يونايتد كوليبالي

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