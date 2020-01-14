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بيان من التعليم حول امتحان الأحياء لأولى ثانوي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الأحياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، تضمن امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.

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الكلمات المفتاحية

نواتج التعلم امتحان مادة الأحياء امتحان الاحياء الصف الأول الثانوي

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