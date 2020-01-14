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رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
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كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن شرط إقالة كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق بعد التعاقد معه بشكل رسمي في الساعات الماضية.


وقال بارتوميو في تصريحاته اليوم بالمؤتمر الصحفي: عقد كيكي سيتين حتى عام 20222 ، توجد انتخابات في عام 2021 ، يمكن للرئيس المنتخب ان يقيل كيكي في حال اراد ذلك لانه تم وضع هذا الشرط في العقد.


ونجحت إدارة نادي برشلونة في التوصل لاتفاق مع كيكي سيتين لقيادة الفريق بشكل رسمي بعد إقالة فالفيردي من منصبه في الساعات الماضية الاخيرة.


وتوصل برشلونة لاتفاق حول إقالة فالفيردي بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الماضية آخرها الإقصاء من بطولة السوبر الإسباني.

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