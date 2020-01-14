ما لا تعرفه عن غادة والي .. أحضرت "كعك وبسكويت" في اجتماع وزاري وتشجع هذا الفريق

استضافت الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، وشمل الحوار الكثير من الموضوعات عن منصبها الحالي وجهودها في منصبها القديم وحياتها.









اختيارها للمنصب مهم لمصر





ويؤكد اختيار الدكتورة غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، الدور المهم لمصر على الساحة الدولية والعالمية، والثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة،المخدرات وظاهرة الإدمان.









اختبارات قبل المنصب





اختبرت غادة والي لمنزلها الجديد لأنها لديها أكثر من ثلاثين عامًا خبرة فى مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب.





وكشفت أنها خضعت لعديد من الاختبارات والمقابلات خلال ترشيحها لتولي هذا المنصب الدولي، وفي إطار ذلك صرحت قائلة: "أنا لازم أكون مستعدة لأي منصب وأكون مذاكرة كويس، وباشتغل على نفسي، والمهم ماكونش قصَّرت".





مهام غادة والي في المنصب الجديد





أوضحت غادة والي أن وظيفتها الجديدة ستكون متعلقة بالقضايا التي تؤثر على التنمية المستدامة في الدول النامية وغيرها من الدول الفقيرة خاصة، منها أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت فيها مصر ودول العالم على أن تتحقق في 2030.





وتواجه "والي" قضايا حساسة للغاية تتمثل فى مكافحة انتشار الجرائم والمخدرات، ومن المتوقع أن تضع والى استراتيجية جديدة مماثلة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التى كانت قد وضعتها من قبل فى مصر.





كما قادت حملة على مستوى الجمهورية للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين الشباب وإعادة تأهيل ودمج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، وعلى مستوى المجتمع.





مواقف لها في وزارة التضامن





حكت غادة والي أنها خلال ترأسها لإحدى دورات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أحضرت للأعضاء "كعك وبسكويت"، من إنتاج إحدى السيدات المشاركات في معرض ديارنا، حيث نال إعجابهم بشكل كبير، وقامت وزيرة التنمية الاجتماعية بالكويت بطلب 80 كيلو كعك، وكان ذلك باب رزق جديد لسيدة.





كما أشادت غادة والي بدور الإعلامية إسعاد يونس، من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" في استضافتها لسيدات من سيناء ممن شاركوا في معرض ديارنا للصناعات اليدوية، وكان ذلك دعما كبيرا لهن.





الفصال





كان تم تداول فيديو مؤخرًا يوضح موقف لغادة والي خلال مؤتمر السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا بأسوان، علقت غادة والي على هذا الموقف وحقيقة فصالها مع البائعين بالأسواق، خلال جولة لها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث كانا وقتها وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن ما تم تداوله شائعة مغرضة، قائلة: "أنا لا فاصلت ولا حاجة ومعايا شهود عيان".





الانتماء الكروي لغادة والي



