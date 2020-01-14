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قبرص تستخدم الدبلوماسية لضمان احتواء تداعيات ليبيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:36 م
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ترجمة: دينا الشريف
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صرح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم الثلاثاء أن حكومته تستخدم الدبلوماسية لضمان أن يسود القانون الدولي والاستقرار مع اندلاع الصراع في ليبيا.

ولدى سؤاله عن التطورات في شرق البحر المتوسط ومشاورات الحكومة بشأن ليبيا، قال الرئيس إنه يتم اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات بالتعاون الوثيق مع الدول الأخرى.

وأضاف أناستاسيادس "نحن نصر على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في حالة تأهب، ولديه وجود وبالتعاون مع اليونان، هناك جهد لإشراك الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا".

وأوضح أيضًا "إننا نفعل كل ما هو ضروري من خلال القنوات الدبلوماسية حتى يسود القانون الدولي والاستقرار والسلام في المنطقة".

وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة يوم الاثنين من قبل وزيري خارجية قبرص واليونان، في أثينا، كافية لتوفير المبادئ التوجيهية للتعاون الوثيق بين نيقوسيا، واليونان.

وكان الرئيس يتحدث بعد توقيع كتاب التعازي لوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، في سفارة عمان في نيقوسيا.

في رسالته في قدم التعازي، وكتب الرئيس أنه تلقى الأخبار المحزنة بوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، بحزن وآسى عميقين، ووصف السلطان الراحل بأنه "زعيم حكيم ومعتدل، وطني فريد من نوعه، ذو رؤية وصوت رائد للسلام والحوار والتفاهم المتبادل".

وأضاف "كرس السلطان قابوس حياته لتطوير ورفاهية عمان وشعبها، مما أدى إلى تحويل عمان إلى دولة حديثة ومزدهرة والعمل بلا كلل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها". حسبما ذكر موقع "فينينشيال ميرور".

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وفاة السلطان قابوس نيكوس أناستاسيادس ليبيا تداعيات ليبيا الرئيس القبرصي البحر المتوسط

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