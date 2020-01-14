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إغلاق مطار الخرطوم إثر اطلاق النار بالقرب منه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مطار الخرطوم بالسودان، إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة القريبة منه ظهر اليوم.

تردد دوي إطلاق رصاص، اليوم، في مبنيين يستخدمهما جهاز المخابرات العامة السوداني في العاصمة الخرطوم، حسبما أفاد شاهدان من وكالة رويترز.

وقال أحد الشاهدين إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة.

إلى ذلك، كشفت تقارير سودانية عن وقوع إطلاق النار قرب هيئة العمليات التابعة للمخابرات السودانية في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم.

وقال مصدر لوكالة «باج نيوز» الإخبارية إن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض والذين رفضوا استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا بحبس اللجنة المختصة.

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مطار الخرطوم السودان اغلاق اطلاق نار آفا

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