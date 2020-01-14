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مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة في دور الستة عشر من كأس إسبانيا
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:22 م
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محمد الدمتناوي
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أقيمت ظهر اليوم قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لكل من ريال مدريد وبرشلونة، خلال مشوارهما في البطولة.
حيث يلتقي برشلونة أمام فريق إبيزا، في حين يواجه ريال مدريد نظيره نادي يونيونيستاس دي سالامانكا.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
لوجرونيس - فالنسيا .
كالتورال ليونيسا - أتلتيكو مدريد .
يونيونيستاس سالامانكا - ريال مدريد.
إيبرو - ليجانيس.
باداخوز - إيبار.
بادالونا - غرناطة.
ريكرياتيفو - أوساسونا.
إيبيزا - برشلونة.
رايو فاليكانو - ريال بيتيس.
ديبورتيفو ميرانديس - سيلتا فيجو.
تينيريفي - بلد الوليد.
جيرونا - فياريال.
التشي - أتلتيك بيلباو.
ريال سرقسطة - ريال مايوركا.
إشبيلية - ليفانتي.
ريال سوسيداد - إسبانيول.
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