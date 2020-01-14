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عاجل.. براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:10 م
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ريهام سعيد
ريهام سعيد
مـروة هيـكل
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برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
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الكلمات المفتاحية

ريهام سعيد براءة ريهام سعيد السمنة

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