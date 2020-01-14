محافظ الفيوم يناقش استعدادات تنظيم "أسبوع فتيات الجامعات"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة استعدادات المحافظة وجامعة الفيوم لتنظيم فعاليات "أسبوع فتيات الجامعات المصرية" خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي المرافق والمرور وعدد من عمداء وأساتذة جامعة الفيوم، والقيادات التنفيذية.



خلال الاجتماع، أشار محافظ الفيوم أن "أسبوع فتيات الجامعات" يعد من أهم الاحتفالات التي سيتم تنظيمها للمرة الأولى بجامعه الفيوم، مؤكدًا أن هذه الفعالية سوف تكون إضافة هامة للمحافظة بصفة عامة وجامعة الفيوم بصفة خاصة، لما تتضمنه من أنشطة وفعاليات طلابية متنوعة، مؤكدًا تسخير كافة امكانيات المحافظة ليظهر الحدث بالشكل اللائق.



وشدد المحافظ على وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الفعاليات، وتأمين الفتيات المشاركات طوال فترة تواجدهم بالفيوم، بالاضافة الى خطة طبية شاملة لتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية والطارئة لتأمين الحدث، مؤكدًا على أهمية التأكد من سلامة وصحة الاغذية، وتوفير جميع المرافق اللازمة بشكل دائم.



وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات، وخاصةً بمداخل المحافظة الرئيسية وكافة الشوارع المؤدية الى أماكن الفعاليات مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة الى تحديد أماكن لوضع أعلام الجامعات المشاركة والدعايا اللازمة.



كما وجه محافظ الفيوم المسئولين بضرورة إعداد برنامج سياحي متكامل بالتنسيق بين الادارة العامة للسياحة بالمحافظة وكلية السياحة والفنادق، لتنظيم رحلات مجانية للطالبات المشاركات بالحدث لتعرفهم بما تزخر به الفيوم من معالم سياحية وأثرية وبيئية متنوعة، مؤكدًا على ضرورة إعداد معرض للحرف والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها قرى المنتجة بالمحافظة داخل المدينة الجامعية التي ستقيم بها الفتيات المشاركات لإتاحة الفرصة لهن للتعرف على المنتجات والمشغولات اليدوية المميزة التي تتميز بها الفيوم.



ومن جانبه، أشاد رئيس جامعه الفيوم بالدور الذي يقوم به الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لتنظيم فعاليات الحدث الكبير ليظهر بالشكل الذي يليق بجامعة الفيوم والمحافظة.



واستعرض رئيس الجامعة برنامج الفعاليات واستعدادات الجامعة لاستقبال تلك الحدث والذي سيقام لاول مرة بالجامعة بمشاركة 3000 طالبة يمثلون 22 جامعة حكومية وخاصة، ويتضمن أنشطة علمية وثقافية ورياضية واجتماعية وعروض فنية وجوالة، موضحًا انه سيتم زراعة 3000 شجرة ضمن فعاليات الأسبوع بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم.