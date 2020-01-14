البورصة تربح 2.4 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة.





وربح رأس المال السوقى نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.549 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 493 نقطة، ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 107.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 474.5 ألف جنيه، 96.7 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه.







