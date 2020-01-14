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الزمالك يرفض التفريط في صفقة أسامة جلال

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:58 م
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أسامة جلال مدافع فريق إنبي
أسامة جلال مدافع فريق إنبي
هاني عصام
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يضع مسئولو نادي الزمالك إسم أسامة جلال مدافع فريق إنبي ضمن الأولويات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب بداية من الموسم الجديد بسبب عدم وجود مكان في قائمة الفريق.

ويتولى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ملف الصفقة والمفاوضات مع إدارة إنبي.

ويتواجد بين صفوف الزمالك مقعد واحد فقط خلال ميركاتو الشتاء الجاري بعد استخدام 4 مقاعد استبدال قبل بداية الموسم الكروي الجاري.

وأكد أحمد مرتضى لإدارة إنبي على استعدادهم لتلبية كل المطالب المالية مقابل حسم الصفقة وتمسكهم بشكل كامل بالصفقة.

وطلب أحمد مرتضى من مسئولي إنبي بتأجيل بيع اللاعب لنهاية الموسم الجاري مشيرًا إلى أن عرض الزمالك سيكون الأعلى.

وقدم جلال مستويات مميزة مع المنتخب الأوليمبي تحت 23سنة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
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الكلمات المفتاحية

أسامة جلال مدافع فريق إنبي

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