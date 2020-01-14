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سماع دوي إطلاق نار قرب مقر المخابرات في السودان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:52 م
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قوات التدخل السريع بالسودان
قوات التدخل السريع بالسودان
وكالات
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أفادت وكالة "باج نيوز"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصدر أمني سوداني، بسماع دوي إطلاق نار في ضاحية كافوري بولاية الخرطوم قرب هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.

                                  

وقال المصدر، إن "المنطقة شهدت إغلاقاً للطرق المجاورة لمباني هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات".

 

وأطلقت قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

 

ورفض منسوبو الهيئة بقطاع الأبيض استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا بحبس اللجنة المختصة.

 

وطالب منسوبو هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.

 

وتضم هيئة العمليات، الذراع العسكري لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي أصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.

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الكلمات المفتاحية

المخابرات السودانية السودان اطلاق النار

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