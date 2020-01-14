حالة الطقس غدًا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2020، عبر موقعها الرسمي.





حالة الطقس غدًا





وتتوقع الأرصاد حالة الطقس غدًا تكون مستقرة في بعض المناطق، وتسود الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.





بيان حالة الطقس غدًا





وقالت الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: "دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وتصل لحد الصقيع على الزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد. أمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة".





بيان الأرصاد الكامل بشأن حالة الطقس غداً:











